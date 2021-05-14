حقق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا وغاليًا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري لكرة القدم.



وتقدم المصري عن طريق حسن علي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك اسلام فؤاد التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 42.



وفي الدقيقة 55 سجل كازادي كاسينجو الهدف الثاني للمصري.



ورفع المصري رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.