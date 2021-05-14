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مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار قنبلة يدوية شمال غربى الهند

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
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 لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخران بجروح بالغة من جراء انفجار قنبلة يدوية بمقاطعة تينسوكيا بولاية آسام شمال شرقي الهند.

وقالت الشرطة - في تصريحات خاصة لقناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة - إن الانفجار وقع في منطقة سوق تابعة لقسم شرطة بلدة ديجبوي بالمقاطعة الهندية، مضيفة أنه تم التعرف على هوية القتلى، كما نُقل المصابان إلى مستشفى حكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الشرطة أن شخصين على دراجة نارية ألقيا القنبلة أمام محل لأجهزة كمبيوتر، لافتة إلى أنه من غير الممكن - حتى الآن - التأكد من الدافع وراء الانفجار، كما أنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وتداعياته.

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