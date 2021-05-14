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الزمالك يضرب إنبي بالثلاثة ويواصل تصدره للدوري المصري

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا عريضًا على حساب ضيفه إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.


أحرز أهداف الزمالك كل من: أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود علاء بينما احرز لانبي رامي صبري .

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وحازم امام في خط الدفاع، وفرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما في خط الوسط، وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم .

بدأ الزمالك الضغط والهجوم المبكر بهدف إحراز التقدم مبكرا للسيطرة علي مجريات المباراة وكاد الجزيري يترجم هذا الأمر مبكرا بعد تسديدة بيمينه تمر فوق المرمي بعد تمريرة رائعة من محمد عبد الشافي .

ينجح يوسف أوباما سريعا في إحراز هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بعد أن راوغ مدافع انبي ثم سددها علي يسار حارس انبي ليكون هدف الزمالك الأول ، يحاول انبي بعدها التماسك والسعي نحو إدراك التعادل ويتحصل الفريق البترولي علي ضربة حرة من أمام المنطقة يسددها لاعب انبي ترتطم بالجدار الزملكاوي .

يتوقف اللعب قليلا في الدقيقة العاشرة نتيجة إصابة سيف الدين الجزيري في الانف قبل أن يتم علاجه والعودة من جديد ، يظهر الفريق البترولي أكثر سيطرة في الدقائق التي تلت إصابة الجزيري وسيطرة علي وسط الملعب .

يمتلك الزمالك السيطرة من جديد علي وسط الملعب ويتحكم في مجريات المباراة ويستحوذ تماما علي المباراة ويظهر لاعبوه أكثر قوة وتماسكا.

يضيع الزمالك الهدف الثاني بعد تمريرة من زيزو في المنطقة من ضربة حرة يدخل ساسي والجزيري عليه ونتيجة عدم التفاهم في الدقيقة 23 تضيع علي الزمالك ، وكاد انبي يدرك التعادل بعدها عن طريقة رأسية من مصطفي شلبي ويتصدي لها محمد عواد قبل أن يعود طارق مجدي حكم اللقاء الفار ويحتسب ضربة جزاء علي محمود علاء في الدقيقة 27 ، ويتصدي لها رامي صبري مدافع انبي ويحرز هدف التعادل لانبي .

يحاول الزمالك من جديد التقدم والسيطرة علي الملعب من أجل إحراز هدف التقدم مرة أخرى وتشهد الدقيقة 37 هدف التقدم من جديد للزمالك بعد عرضية من زيزو يمررها أوباما برأسه إلي بن شرقي الذي يسجلها برأسه في مرمي محمود جاد ليتقدم الزمالك بعد مرور 35 دقيقة بهدفين لهدف .

يجري حلمي طولان تغييرا بنزول جون اوبوكا بدلا من مصطفي شلبي في الدقيقة 39 ، ويواصل لاعبو الزمالك إهدار الفرص تباعا امام المرمي ، ويحاول الزمالك السيطرة علي الملعب لإحراز الهدف الثالث والخروج بالفوز في الشوط الأول من اللقاء .

يظهر سيف الدين الجزيري في الدقائق الأخيرة ويراوغ ابراهيم القاضي مدافع انبي ليعرقله الاخير ويحصل علي ضربة حرة علي حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسري ، وينجح محمود علاء في استغلال عرضية زيزو ويحرز الهدف الثالث للزمالك برأسية رائعة .

ويحتسب طارق مجدي أربع دقائق وقت بدل ضائع يحافظ خلالها الزمالك علي تقدمه لينهي الشوط الاول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مع بداية الشوط الثاني يجري حلمي طولان تغيير بنزول التونسي زياد بوغطاس مدافع الفريق البترولي علي حساب ابراهيم القاضي ويحاول انبي إدراك هدف مبكر لتقليل النتيجة قبل السعي إلي التعادل والعودة الي المباراة .

بعد مرور خمسة دقائق علي الشوط الثاني بظهر الزمالك الاكثر سيطرة علي اللقاء ورغبة في إحراز الهدف الرابع وقتل المباراة ، ويضيع بالفعل سيف الجزيري الهدف الرابع بعد تسديدة قوية يتصدي لها محمود جاد حارس انبي .

يتحكم الزمالك في مجريات المباراة تماما ويظهر كونه الأخطر والتقويم والاكثر وصولا المرمي اللبترولي ولكن دون ترجمة حقيقة في الشوط الثاني رغم مرور 10 دقائق ، هجمة عنترية لاشرف بن شرقي بعد خطف الكرة من أمام مدافع انبي ويتحصل علي ضربة ركنية كاد أن يحرز محمود علاء منها هدف رائع لكن جاد ينجح في إخراجها .

من جديد يدفع حلمي طولان بتتغيرين بنزول محمد شريف وعبد الرحمن عامر بدلا من دينو بيتير ومهاب شريف ، وذلك من أجل إحداث سيطرة في ظل ضغط قوي من الزمالك علي أحداث المباراة .

يحصل محمد عبد الشافي علي إنذار بعد عرقلة للاعب انبي علي حدود منطقة الجزاء يتصدي لها عبد الرحمن عامر الذي يكررها عرضية يتصدي لها محمود علاء ، وينحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين .

مع مرور 25 دقيقة والوصول الي الدقيقة 70 تسيطر نتيجة الشوط الأول علي أحداث المباراة حيث يتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، وفي ظل ضغط زملكاوي كامل وهجمات علي استحياء لانبي .

ينقذ محمد عواد هدف لانبي بعد عرضية خطيرة من أمام محمد شريف ويجري الفرنسي كارتيرون تغييرين للزمالك في الدقيقة 76 بعد ضغط انبي حيث قام بالدفع بإسلام جابر وحميد أحداد علي حساب سيف الجزيري وأحمد زيزو ويرد طولان بتغيير اخير له بنزول ابراهيم جلال بدلا من كريم فؤاد ومع الدقيقة 80 يجري كارتيرون تغيير جديد بنزول محمد عبد السلام بدلا محمود علاء الذي يشعر أنه غير قادر بعد تعرضه للضرب مرتين في الملعب .

الدقائق الخمسة الأخيرة والزمالك يسيطر علي اللقاء تماما ، ويتحصل انبي علي ضربة حرة يسددها محمد شريف اعلي من المرمي ، ويجري الفرنسي تغييرين آخرين بنزول أسامة فيصل ومحمد أشرف روقة علي حساب كل من حميد أحداد الذي تعرض للإصابة وفرجاني ساسي .

ويحتسب الحكم طارق مجدي أربعة دقائق وقت محتسب بدل ضائع دون أي خطورة تذكر لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أحرز هم كل من أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود علاء واحرز غ رامي صبري ليرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 48 في صدارة الدوري .

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