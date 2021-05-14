افتتاح مقهي برشلونة الجديد

قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إن "مع الوضع الطبيعي الجديد، سيمتلئ مقهى برشلونة بمشجعي النادي، وسيكون عامل جذب".





جاء ذلك خلال افتتاح مقهى البارسا الجديد، الذي يقع في شارع كامب نو، بجوار متجر النادي الرسمي، وأمام حلبة التزلج على الجليد.





وأضاف لابورتا، في تصريحات لوسائل الإعلام "كان يجب فتح هذا المكان في أبريل (نيسان) 2020، لكن الوباء أجّله حتى الآن''.





ورافقه خلال الافتتاح، نائب رئيس النادي للشؤون الرياضية، رافائيل يوستي؛ ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، إدوارد روميو؛ ونائب الرئيس للشؤون الاجتماعية، أنطونيو اسكوديرو، من بين آخرين.





وسيكون بوسع أعضاء ومشجعي النادي الكتالوني، تناول الأطباق المفضلة للاعبي الفريق الأول لبرشلونة، في المقهى الجديد.





وعلى سبيل المثال، سيقدم المطعم الطبق المفضل للنجم الأرجنتيني، ليو ميسي، وهو السلمون مع البطاطس والخضروات؛ وكذلك طبق سرجيو بوسكيتس، وهو الأرز بالدجاج والخضروات.





جدير بالذكر أن مدرب برشلونة، رونالدو كومان، اجتمع أمس الخميس لأكثر من ساعتين مع لابورتا ويوستي، لإيضاح أسباب النتائج السيئة الأخيرة للفريق، دون الإعلان عن شيء بخصوص مستقبل الجهاز الفني.



