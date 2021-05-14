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أميرة أبو شقة: قصف الكيان الصهيوني للفلسطينيين سيحاسب عليه آجلا أو عاجلاً

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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استنكرت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال للأطفال والسيدات والشباب والشيوخ، وعمليات التهجير بالقوة وإخلاء بيوت المواطنين الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

وقالت "أبوشقة" فى بيان لها، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني المُحتل من ضرب الأحياء السكنية والمدنيين بالقاذفات والمقاتلات الحربية سيحاسب عليه آجلا أو عاجلًا، مُشيرة إلى أن تلك الأعمال الوحشية تعد انتهاكًا جسيمًا لكافة القوانين الدولية، مُؤكدة أن الدبلوماسية المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تهدئة الأوضاع والعمل على إعلان وقف إطلاق النار، ووقف القصف في أسرع وقت دون أي شروط، مُذكرة أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير بأي شكل من الأشكال وأن مصر دائمًا تساند الشعب الفلسطيني للحصول علي حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقًا لحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بناءًا على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتابعت: "مصر على مر التاريخ من أوائل الدول التي تهتم بأوضاع فلسطين، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تحدث من بين حين لآخر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، كما حملت مجلس الأمن المسئولية تجاه انتهاكات إسرائيل الصارخة في القدس.

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