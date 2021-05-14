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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة، كما أطلقت القنابل الصوتية في باحاته بشكل همجي.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في حي الطور شرق القدس، ولاحقت الشبان حتى مستشفى المقاصد قبل اقتحامه.

وأوضحوا أن سيارة شرطة تابعة للاحتلال احترقت خلال المواجهات العنيفة التي يشهدها الحي منذ ساعات جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين هناك.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 126 شهيدًا حتى الآن.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا المواجهات بين عدد من الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية لـ 11 شهيدًا.

وأوضحت أن من بين الشهداء 31 طفلًا، و20 سيدة، و900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة الخطر.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون على بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال مازن شحادة رئيس مجلس قروي عوريف لـ "وفا" اليوم الجمعة: إن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا أطراف القرية، حيث تصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال.

وأضاف: أن المستوطنين اعتلوا سطح مدرسة ذكور عويف الثانوية، وحطموا الخلايا الشمسية المنصوبة فوق سقف المدرسة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب الأهالي في البلدة، ما أسفر عنه إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، وآخر بحجر في رأسه.

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