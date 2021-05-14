عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن قرار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بشأن رحيله عن الفريق الملكي.





وقالت قناة "تيلي مدريد"، أن زيدان قرر الرحيل عن المرينجي، نهاية الموسم الجاري، على الرغم من تبقي عام على عقده مع الفريق.





وأضافت أن القرار كان يدور في ذهن زيدان لفترة طويلة، ومن بين الأسباب التي دفعته إلى ترك منصبه قبل عام من انتهاء عقده الحالي، ليس فقط الإرهاق الجسدي ولكن أيضا الإرهاق الذهني والنفسي.





وأكدت القناة أن قرار زيدان نهائي، حتى أن زيدان أثار الشكوك دائما حول استمراره بعد نهاية الموسم، عندما سئل في إحدى المؤتمرات الصحافية الأخيرة، ظهر غاضبا.



