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عاجل - أشعة لتحديد مدى خطورة إصابة نجم الزمالك

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويعاني علاء من الإصابة في العضلة الضامة، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسام خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة. 

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليصل للنقطة 48 في صدارة البطولة.

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