العاصمة الأمريكية تعاني من نقص حاد في الوقود

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن نقصا حادا في البنزين الجمعة 14 مايو حتى بعدما زادت أكبر شبكة لخطوط أنابيب نقل الوقود بالبلاد عقب هجوم إلكتروني للمطالبة بفدية، وتأكيدات مسؤولي العاصمة للسكان بأن الإمدادات ستعود إلى طبيعتها سريعا.





وكان تعطل شركة Colonial Pipeline الذي استمر ستة أيام الأكبر من نوعه على الإطلاق وكشف إلى أي مدى يتمكن مجرمو الإنترنت من استهداف البنية التحتية الأميركية.





واستمرت عمليات الشراء الواسعة المدفوعة من ذعر نقص الوقود على مدار يومين بعد استئناف الشركة عملياتها مما تسبب في خلو محطات الوقود في أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة حتى في مناطق بعيدة عن خط الأنابيب.





وذكرت شركة تتبع الوقود "جاز بادي" إن نفاد الوقود بالمحطات في واشنطن وصل إلى 87% مقابل 79% أمس الخميس.