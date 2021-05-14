ارتفاع الإنتاج الصناعي الأميريكي في أبريل

زاد إنتاج المصانع الأميركية في أبريل مع عودة المجمعات التي تضررت من جراء طقس عاصف بالجنوب في فبراير، مما عوض أثر انخفاض في إنتاج السيارات.





وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة 14 مايو إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 3.1% في مارس.





ومازال الإنتاج أقل قليلا من مستوى ما قبل الجائحة.





وقال مجلس الاحتياطي "أحد الروافد المهمة لنمو إنتاج المصانع كان عودة عمليات المجمعات التي تضررت جراء الأحوال الجوية السيئةخلال فبراير في جنوب وسط البلاد وظلت مغلقة في مارس".





وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الإنتاج الصناعي 0.4% في أبريل.









ويسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.9% من الاقتصاد الأميركي، ويتلقى دعما من تحفيز مالي ضخم وتحول في الطلب باتجاه السلع على حساب الخدمات بسبب جائحة فيروس كورونا.





ولكن طفرة الطلب أفضت إلى نقص بالمواد الخام، في حين تبقي الجائحة بعض العمال في منازلهم، مما يضغط أكثر على المعروض.





وأجبرت أزمة عالمية في أشباه الموصلات صناع السيارات بالولايات المتحدة على تقليص الإنتاج.





وانخفض إنتاج مصانع السيارات 4.3% في أبريل، وباسبتعاد السيارات، يكون الإنتاج الصناعي قد زاد بنسبة 0.7%.