أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أنها "مستعدة منذ عدة أشهر" لعودة الجماهير للملاعب وأنها تتمنى أن يصبح الأمر "معمماً ومرناً في أقصر وقت ممكن" وذلك بعد السماح بحضور 5 آلاف مشجعاً في المناطق التي لا يشكل بها الوضع الوبائي خطورة (المرحلة الأولى) بداية من نهاية الأسبوع الجاري.



وتعد فالنسيا وغاليسيا وجزر البليار ومورسيا هي المناطق التي ستستفيد بهذا القرار، ولذا من المتوقع وجود جماهير في مواجهتي فالنسيا-إيبار وفياريال-إشبيلية نهاية الأسبوع الجاري في الجولة 37 من دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا".



كما ستشهد بعض المباريات بدوري الدرجة الثانية حضور جماهيري مثل كاستيون-بونفيرادينا ولوجو-ميرانديس ومايوركا-ألكوركون.



وعقدت أندية الدرجتين الأولى الثانية الخميس اجتماعاً ناقشت فيه مواعيد النسخة الجديدة من مسابقة الدوري، إضافة إلى قضايا أخرى ومنها عودة الجماهير للملاعب، وهو الإجراء الذي سمحت به الحكومة منذ 24 ساعة في المناطق التي لا يشكل بها الوضع الوبائي خطورة.