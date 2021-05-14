Advertisements

الأسهم الأميركية تغلق على مكاسب قوية لليوم لكن تحقق خسائر أسبوعية

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة عند الإغلاق وسط موجة صعود واسعة النطاق، في ختام قوي لأسبوع هيمنت عليه تقلبات البيع والشراء في ظل سباق بين مؤشرات على انتعاش الاقتصاد ومخاوف متنامية من التضخم.

عززت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أمس الخميس، عندما قفز ستاندرد أند بورز 500 أكبر قفزة له بالنسبة المئوية في جلسة واحدة خلال أكثر من شهر.

وقال تشَك كارلسون، النائب الأول للرئيسي لدى ويلثسباير أدفيزورز في نيويورك، “اليوم كل شيء يرتفع لأن الجميع يشترون.”

لكن المؤشرات تكبدت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر فبراير.

وأضاف كارلسون “هذا الأسبوع، في ضوء التقلبات الكبيرة، هو نتاج بيئة المتداولين وليس بيئة مستثمري المدى الطويل.. إنها سوق تبحث عن وازعها المستدام التالي لكي تصعد.”

وتأججت التقلبات الحادة بعدد من البيانات الاقتصادية، التي أججت المخاوف من أن طفرات الأسعار قد تتحول إلى تضخم طويل المدى، رغم تطمينات بخلاف ذلك من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقال كارلسون “مازال التضخم هو مبعث القلق الأكبر.. وعندما لم ترتفع أسعار الفائدة إلى مستويات جديدة أمسك المراهنون على صعود الأسعار بالزمام وأبدى المستثمرون استعدادا للدخول وشراء بعض الأسهم التي انخفضت هذا الأسبوع.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 359.3 نقطة بما يعادل 1.06 بالمئة ليصل إلى 34380.75 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 61.24 نقطة أو 1.49 بالمئة مسجلا 4173.74 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 304.99 نقطة أو 2.32 بالمئة إلى 13429.98 نقطة.

أخبار تهمك

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أشعة لتحديد مدى خطورة إصابة نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

إيهاب جلال يتساوى مع الزمالك ويتخطى الأهلي ويعادل رقم محسن صالح

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

بدر بانون يُقرب الأهلي من حسم صفقة «الساحر»

منذ 33 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم موقفه النهائي من عرض بيراميدز لشراء نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

11:34 م

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

08:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق