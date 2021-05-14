عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

تعرض المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن حرص الجهازين الطبي والفني على استبدال حميد أحداد حتى لا تتفاقم الإصابة في موضع الإصابة على أن يخضع لبرنامج علاجي للتعافي من الإصابة.

وخرج أحداد مستبدلا بعد نزوله بسبب سقوطه أرضا أثناء إحدى الكرات مع مدافع إنبي.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليصل للنقطة 48 في صدارة البطولة.



