أول تعليق من كارتيرون بعد عبور إنبي بالثلاثة في الدوري

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، موضحا أن الفريق أنهى عدة مباريات صعبة، مشددا على أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وفاز بسهولة.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي للمباراة أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكنه راض عن الأداء بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز في لقاء إنبي.

كما أشار كارتيرون إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات، موضحا أن وجود حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة أنه لا يستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري.

وشدد المدير الفني للفريق على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، مضيفا أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيا والذي يستطيع الضغط على لاعبي الفريق المنافس موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمي الزمالك.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليصل للنقطة 48 في صدارة البطولة.



