موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف





رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عودة المهاجم السنغالي آليو بادجي المعار لفريق أنقرة جوجو التركي إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.





موسيماني يرفض عودة بادجي





وأبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تحفظه لإدارة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على عودة السنغالي أليو بادجي، لاعب الأحمر المعار لفريق أنقرة جوجو التركي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وتنتهي إعارة المهاجم السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نهاية الموسم الكروي الجاري حيث يعود إلى الأحمر مع بداية الموسم الجديد.





وأبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عدم اقتناع بمستوى السنغالي آليو بادجي في ظل طريقة اللعب التي ينتهجها مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غد السبت لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



