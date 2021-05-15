يستمر الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، حتى المنعطف الأخير من المنافسة هذا الموسم بينما تتواصل المعركة على التتويج بين ثلاثي القمة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة قبل آخر جولتين.



وفيما يلي بعض التفاصيل والحسابات التي تلقي الضوء على فرص كل طرف في الفوز بالبطولة في نهاية الموسم:



الترتيب الحالي (والمباريات المتبقية):

1- أتلتيكو مدريد له 80 نقطة (وسيلتقي على أرضه مع أوساسونا وخارج ملعبه مع ريال بلد الوليد)



2- ريال مدريد له 78 نقطة (وسيلتقي خارج أرضه مع أتلتيك بلباو وفي ملعبه مع فياريال)



3- برشلونة له 76 نقطة (وسيلتقي في ملعبه مع سيلتا فيغو وخارج أرضه مع إيبار)



في إسبانيا يتم اللجوء أولاً لسجل المواجهات المباشرة لحسم النتيجة في حالة تساوي الفرق في النقاط في نهاية الموسم.



ويتفوق ريال مدريد في سجل المواجهات المباشرة على منافسيه الحاليين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بينما يتفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة في هذا الجانب.



متى يتوج أتلتيكو مدريد باللقب؟

سيلتقي أتلتيكو مدريد مع أوساسونا الأحد المقبل، ثم يواجه ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة وهو يدرك أن الفوز في هاتين المواجهتين سيضمن له حسابياً التتويج باللقب.



كما أنه سيضمن الفوز مطلع الأسبوع المقبل إذا فاز وفشل ريال مدريد الملاحق المباشر في تحقيق نتيجة مماثلة.



وفي حالة تعادل أتلتيكو أو هزيمته أمام أوساسونا وفوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو فإن فرصة أتلتيكو في الفوز باللقب ستصبح خارج سيطرته.



متى يتوج ريال مدريد باللقب؟

لن يتمكن ريال مدريد من الفوز باللقب إذا فاز فريق المدرب دييغو سيميوني بمباراتيه الأخيرتين.



إذا فشل ريال في الفوز على أتلتيك بلباو الأحد المقبل، وفاز أتلتيكو مدريد على أوساسونا فإن اللقب سيكون من نصيب أتلتيكو مدريد.



وفي حالة فشل أتلتيكو في الحصول على نقاط الفوز الثلاث ونجح ريال مدريد في الفوز فإنه في هذه الحالة سيتفوق على جاره بنقطة واحدة (في حالة خسارة أتلتيكو) أو بفارق المواجهات المباشرة (في حالة تعادل أتلتيكو).



وفي حالة فوز الفريقين مطلع الأسبوع المقبل فإن الحسم سيتأجل إلى الجولة الأخيرة من الموسم وسيكون ريال في حاجة للفوز للتتويج بشرط تعادل أتلتيكو أو هزيمته.



متى يفوز برشلونة باللقب؟

يحتاج برشلونة فريق المدرب رونالد كومان إلى الفوز في مباراتيه الأخيرتين في الموسم في مواجهة سيلتا فيغو وإيبار للحفاظ على فرصته في التتويج وانتظار تعثر منافسيه اللذين يسبقانه في الترتيب.



ولضمان التتويج يحتاج برشلونة أن يحصل أتلتيكو على نقطة واحدة من آخر جولتين على أقصى تقدير، وإذا ما حصل أتلتيكو على نقطتين وحصل برشلونة على 6 نقاط في هاتين الجولتين فإن أتلتيكو سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.



وسيحتاج برشلونة أيضاً لحصول ريال مدريد على ثلاث نقاط على أقصى تقدير في الجولتين الأخيرتين.



وإذا حصل ريال فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أربع نقاط وحصل برشلونة على ست نقاط فإن فريق العاصمة سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة.



وإذا فاز أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع المقبل فإن فرصة برشلونة في التتويج ستتبخر.