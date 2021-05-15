مصطفى قمر عن حفلته في فلسطين: الناس كان بيغمي عليها احتفالا باسترداد قطاع غزة.. فيديو

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "العيد أحلى المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحفلة التي أقيمت في غزة كانت في فترة وجود الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وكانت في الفترة التي استرد فيها الفلسطينيين قطاع غزة من إسرائيل.



وتابع الفنان مصطفى قمر أن تلك الحفلة التي تم تنظيمها في غزة جاءت احتفالا باستراد قطاع غزة، ومن كثرة عدد الجمهور كانت هناك حالات إغماء نظرا للتزاحم الشديد.











كشف الفنان مصطفى قمر، عن كواليس إقامة حفلة غنائية في قطاع غزة والتي شهدت عدد كبير جدا من الجمهور.