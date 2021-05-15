عاصي الحلاني يختصر "كل الفصول" بألبوم متكامل من إنتاج روتانا





تأكيدا على ان "العيد لمة"، اختارت هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" مناسبة عيد الفطر السعيد، موعدا لاصدار الالبوم الجديد ل"فارس الاغنية" عاصي الحلاني الذي يحمل عنوان "كل الفصول"، وبذلك يجتمع عاصي وجمهوره في لمة جميلة من الاغاني والالحان التي يبلغ عددها (11 اغنية) اختارها بعناية وحرص ليعوض من خلالها محبيه عن غيابه في اصدار البوم العام الماضي.





ألبوم المطرب عاصي الحلاني يتضمن أغاني : "حبيبي" ( من كلمات نزار فرانسيس والحان عادل العراقي)، "خلص بيكفي" (من كلمات عبير ابو اسماعيل والحان حسان عيسى)، "دزلي صوتك" (من كلمات صباح مكي والحان زياد يوسف)، "غدرك مستحيل" ( من كلمات غانم جاد شعلان والحان عاصي الحلاني) ، "قمر يا عيني عليها" (من كلمات غانم جاد شعلان والحان عاصي الحلاني) ، "كل الفصول" (من كلمات مضر شغاله والحان عاصي الحلاني) ، "كيف انساك" (من كلمات يوسف عطية والحان عاصي الحلاني) ، "مجرد حلم" (من كلمات محمد القاسمي والحان عمرو الشاذلي)، "مغروم اي مغروم" (من كلمات عبير ابو اسماعيل والحان ماهر علي)، "منين اجيب العذر" (من كلمات نزار فرانسيس والحان عاصي الحلاني)، "بعدو قلبي" (من كلمات والحان عادل العراقي).





ويمكن الاستماع للاغاني حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الموسيقي العالمي لروتانا للصوتيات والمرئيات.





وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لاغنية "كل الفصول" عنوانا للالبوم، يقول "فارس الغناء" :"اولا، لاني احببت الاغنية كلاما لما بها من معاني رائعة .. فقمت بتلحينها. ثانيا، هي من الاغاني الطربية التي تم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي. ثالثا، الاسم به معاني .. فقد حسيت ان "كل الفصول" رغم انها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني ايضا اعتبرت ان كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الالبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية، والقصيدة يقول مطلعها: كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي انت انا





وهدية روتانا وعاصي الحلاني في عيد الفطر لن تقتصر على البوم "كل الفصول" ، بل ايضا فيديو كليب من انتاجها تم تصويره في دبي تحت ادارة المخرج احمد المنجد، يعرض على منصات روتانا الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي ، اضافة الى قنوات روتانا الفضائية، وعنوان الاغنية التي تم تصويرها هو "حبيبي"، وهي دويتو يجمع عاصي ونجله الوليد، ويقول عنها "فارس الغناء" :" أعد المشاهدين وجمهوري انهم راح يشوفوا كليب "كتير فريش" وحلو ، والفكرة جديدة نرى فيها اب وابنه عم يغنوا مع بعض، ورغم انهما من جيلين مختلفين مع ذلك الانسجام بينهما كبير، وهنا ايضا نظهر ان الصداقة بيننا هي اساس علاقة الاب وابنه، وهذا الكليب سيترك طابع جميل عند الناس وراح تأثر الصورة فيهم، والاغنية بها دمج ما بين الموسيقى المعاصرة والطابع الشرقي الذي نتميز به".





وفي تفاصيل الالبوم، يقول عاصي الحلاني :"اول اغنية سجلتها في الالبوم هي "منين اجيب العذر".

اما اخر اغنية سجلتها فهي باللهجة المصرية بعنوان "قمر اه يا عيني عليها". اما الاغنية التي استغرق تسجيلها مني وقتا فهي "كل الفصول" ، لاني بعد ان انتهيت من تلحينها رجعت واعدت تسجيلها ثانية حيث جاءني افكار جديدة للحن ، بالتالي اعدت تنفيذ الموسيقى وتركيب صوتي من جديد عليها".



