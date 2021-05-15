ما سر فنجان القهوة بين أحمد سعد وسمية الخشاب؟





كشف أحمد سعد في لقائه مع the insider بالعربي عن كواليس مشهد الفرح الذي جمعه بسمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل موسى .





أحمد قال أن من لحظة دخوله على موقع التصوير كانت الأجواء كلها هزار وضحك و لكن حصل موقف مفاجىء تسبب بوقوع القهوة على فستان الفرح الذي كانت ترتديه سمية ما دفع أحمد للتعليق : " بصي بقا أنا ماليش ذنب ... مش تروحي تقولي انا اللي دلقت القهوة " .





و يبدو أن سمية تلقت الموقف بكل رحابة صدر و الضحك كان سيد الموقف .





أحمد قال للإعلامي ايلي نخله أنه فعل قصصاً غريبة في حياته دفعت الناس لأن تتكلم عنه بشكل سيء مشيراً الى أن حياته كان فيها جانباً كبيراً من العشوائية و لكنه اليوم بدأ بالتغيير من تصرفاته و أصبح يحكم موهبته أكثر من أموره الشخصية .





من جهة أخرى ، عبر أحمد عن فخره بتقديم أغنية مسلسل الاختيار ٢ مشيراً الى أنه رد جزء من جميل الناس التي ضحت بحياتها لتنقذ مصر .





وعن أغنية تتر ملوك الجدعنة قال أحمد أنه يعيش دور شقيقه عمرو سعد في كل مسلسل يقدمه و يتأثر بمشاهده ولهذا حقق التتر نجاحاً كبيراً .



