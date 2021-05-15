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ما سر فنجان القهوة بين أحمد سعد وسمية الخشاب؟

السبت 15/مايو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشف أحمد سعد في لقائه مع the insider بالعربي عن كواليس مشهد الفرح الذي جمعه بسمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل موسى . 

أحمد قال أن من لحظة دخوله على موقع التصوير كانت الأجواء كلها هزار وضحك و لكن حصل موقف مفاجىء تسبب بوقوع القهوة على فستان الفرح الذي كانت ترتديه سمية ما دفع أحمد للتعليق : " بصي بقا أنا ماليش ذنب ... مش تروحي تقولي انا اللي دلقت القهوة " . 

و يبدو أن سمية تلقت الموقف بكل رحابة صدر و الضحك كان سيد الموقف . 

أحمد قال للإعلامي ايلي نخله أنه فعل قصصاً غريبة في حياته دفعت الناس لأن تتكلم عنه بشكل سيء مشيراً الى أن حياته كان فيها جانباً كبيراً من العشوائية و لكنه اليوم بدأ بالتغيير من تصرفاته و أصبح يحكم موهبته أكثر من أموره الشخصية . 

من جهة أخرى ، عبر أحمد عن فخره بتقديم أغنية مسلسل الاختيار ٢ مشيراً الى أنه رد جزء من جميل الناس التي ضحت بحياتها لتنقذ مصر . 

وعن أغنية تتر ملوك الجدعنة قال أحمد أنه يعيش دور شقيقه عمرو سعد في كل مسلسل يقدمه و يتأثر بمشاهده ولهذا حقق التتر نجاحاً كبيراً .  

أما العمل مع ياسر جلال فوصفه بالغير عادي و عبر عن حبه الكبير له مشيراً الى أن ياسر يحب الخير لكل الناس .

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