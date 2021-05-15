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إصابة 13 فلسطينيا برصاص الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس

السبت 15/مايو/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية إصابة 13 مقدسيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أحياء الشيخ جراح وبيت حنينا وبيت صفافا وسلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن 5 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز سجلت بين المصابين، وإصابتان بقنابل الصوت تم نقلهم للمستشفى.

وأوضحت أنها تعاملت مع 4 إصابات بالمطاط، وإصابة بالرصاص الحي تم نقلها بسيارة خاصة من الشيخ جراح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 126 شهيدًا حتى الآن.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا المواجهات بين عدد من الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية لـ 11 شهيدًا.

وأوضحت أن من بين الشهداء 31 طفلًا، و20 سيدة، و900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة الخطر.



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