رغم نجاح عمليتها الخطيرة... سر قرار حورية فرغلي بالعودة إلى أمريكا









كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن عودتها إلى غرفة العمليات من جديد في أمريكا خلال أشهر، وذلك بعد نجاح جراحتها الخطيرة لتجميل وتعديل أنفها.





وأعلنت فرغلي خلال مقابلة تلفزيونية لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، أنها ستسافر إلى أمريكا مرة أخرى خلال شهر أغسطس، من أجل إجراء كشف طبي أخير على العظام الجديدة التي زرعت داخل أنفها المعدّل.





كما أشارت إلى أنها قد تستكمل العملية الأخيرة من أجل توسيع فتحات أنفها، وذلك في حال أن أمر الفريق الطبي بذلك.





وأفصحت حورية فرغلي في اللقاء المتلفز أنه بعد عودتها إلى مصر قررت أن تحب نفسها بطريقتها، وهي بعمل قصة شعر جديدة، وشراء كلب جديد بديلا عن كلبها الذي توفي حزنا عليها، وكذلك رسمها لوشم على ساقها باسمها.





وشددت على أنها مسحت العديد من الشخصيات من حياتها، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، أو كما كانت تعتقد أنهم أصدقاء بعد تخليهم عنها وهي في أزمتها، على عكس ما كانوا عليه عندما كانت بكامل صحتها ونجوميتها.





كما أعربت عن أمنيتها في تجسيد شخصية الملكة المصرية، حتشبسوت، أو الأميرة العربية، ذات الهمّة، في عمل تلفزيوني أو سينمائي. وجاءت تصريحات حورية فرغلي السابقة أثناء حضورها مناسبة خاصة بإحدى ليالي شهر رمضان، في أول ظهور لها احتفالا بعودتها إلى مصر، بعد نجاح عملية زراعة الأنف التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت: "أنا على استعداد للتمثيل من غدا بكل قوة، وبداية عملي ستكون مختلفة تماما عما سبق".