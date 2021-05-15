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الزمالك راحة 72 ساعة قبل مواجهة الجيش

السبت 15/مايو/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة ٧٢  ساعة بعد الفوز على إنبي مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليصل للنقطة 48 في صدارة البطولة.

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