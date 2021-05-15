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عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

السبت 15/مايو/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج و كاتب السيناريو محمد سامي.

محمد سامي مخرج مصري، ولد في عام 1983، عرف كمخرج للأغاني المصورة والتي لاقت بعضها نجاحًا ملفتًا، منها أغاني الفنانة هيفاء وهبي (80 مليون إحساس) و(أنت تاني).

ولم يكتفِ المخرج محمد سامي بالعمل في مجال إخراج الأغاني المصورة، وإنما امتد نشاطه لتتنوع أعماله بين السينما والتليفزيون، فقدم مسلسلات (آدم، مع سبق اﻹصرار، حكاية حياة) وفيلم (عمر وسلمى 3).


وعرض لمحمد سامي الموسم الرمضاني الحالي 2021  مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

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