عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خبرا سيئًا قبل ساعات من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.









ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





و اشتكى صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ارتفاع في درجة الحرارة وذلك قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام صن دوانز الجنوب إفريقي.









وقبل ساعات من المباراة اشتكى صلاح محسن من أعراض برد وهي عبارة عن التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة.





ويبذل الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة مجهودًا كبيرًا من أجل شفاء اللاعب وتعافيه من نزلة البرد قبل لقاء الليلة.





وكان صلاح محسن قد شارك في آخر مباراة خاضها الأهلي أمام الزمالك في القمة ١٢٢ ونجح في تسجيل هدف فريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي ١-١.



