تسمم 4 أفراد من أسرة واحدة بعد تناول وجبة "فسيخ" في رشيد

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم غذائي، عقب تناول وجبة "فسيخ" بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وأحيلوا إلى مركز السموم بالمستشفى الميري بالإسكندرية.





وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي رشيد المركزي، يفيد بوصول أشخاص مصابين تسمم غذائي وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بتسمم غذائي جراء تناول وجبة فسيخ وتم تحويلهم لمركز السموم بالمستشفى الميري بالأسكندرية.



