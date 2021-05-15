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تسمم 4 أفراد من أسرة واحدة بعد تناول وجبة "فسيخ" في رشيد
السبت 15/مايو/2021 - 12:58 ص
إسلام أمين
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أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم غذائي، عقب تناول وجبة "فسيخ" بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وأحيلوا إلى مركز السموم بالمستشفى الميري بالإسكندرية.
وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي رشيد المركزي، يفيد بوصول أشخاص مصابين تسمم غذائي وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بتسمم غذائي جراء تناول وجبة فسيخ وتم تحويلهم لمركز السموم بالمستشفى الميري بالأسكندرية.
وأصيب في الواقعة كل من: "نبيلة شحاته عاشور" 37 عامًا، "شريهان محمد بدر" 16 عامًا، "فاطمة على بدر" 16 عامًا، "حبيبه على بدر" 12 عامًا، وتم عمل الاسعافات الأولية وتحويلهم لمركز السموم بمستشفى الميرى بالإسكندرية، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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