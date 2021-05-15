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شديد الحرارة على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

السبت 15/مايو/2021 - 02:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يستعرض تفاصيل طقس اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس السبت نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

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