Advertisements

علي غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر

السبت 15/مايو/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن اليوتيوبر على غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017.

ونشر غزلان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا له برفقة خطيبته.

وعلق قائلًا "رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي".

وأضاف: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".


علي غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر
علي غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر
علي غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر
علي غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر

أخبار تهمك

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ ساعة و 12 دقيقة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم موقفه النهائي من عرض بيراميدز لشراء نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يتساوى مع الزمالك ويتخطى الأهلي ويعادل رقم محسن صالح

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

12:25 ص

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

11:15 م

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق