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علي غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر
السبت 15/مايو/2021 - 12:51 ص
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أعلن اليوتيوبر على غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017.
ونشر غزلان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا له برفقة خطيبته.
وعلق قائلًا "رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي".
وأضاف: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".
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