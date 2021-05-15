علي غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر









أعلن اليوتيوبر على غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017.





ونشر غزلان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا له برفقة خطيبته.





وعلق قائلًا "رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي".





وأضاف: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".





