محافظ الدقهلية يحذر المواطنين: التزموا بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه يقوم بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وأضاف "مختار" في تصريحات خاصة عبر فضائية "تن" اليوم الجمعة أن جميع الأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك حالة انضباط من قبل جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل خلو جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ من المواطنين.





وفي ذات السياق أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، على استمرار فتح مراكز تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا طوال إجازة عيد الفطر المبارك.



