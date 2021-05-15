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محافظ الدقهلية يحذر المواطنين: التزموا بالإجراءات الاحترازية

السبت 15/مايو/2021 - 02:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه يقوم بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف "مختار" في تصريحات خاصة عبر فضائية "تن" اليوم الجمعة أن جميع الأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك حالة انضباط من قبل جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل خلو جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ من المواطنين.

وفي ذات السياق أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، على استمرار فتح مراكز تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال إن هناك انتشار بـ25 مركز على مستوى المحافظة لتلقي اللقاحات، مناشدًا المواطنين بالإسراع في التسجيل لتلقي اللقاحات، مطالبًا المواطنين بسرعة التوجه إلى مركز تلقي التطعيم حسب الرسالة التي تصل إليها، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أن يتوجهوا إلى مركز تلقي اللقاحات في حالة عدم التسجيل وسيتم التسجيل لهم وإعطائهم اللقاح.

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مراكز اللقاحات كورونا فيروس كورونا أجازة عيد الفطر المبارك

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