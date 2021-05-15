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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر "صلاح محسن" - محمد شريف.

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