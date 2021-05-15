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الكنيسة تكذب بيانًا متداولًا على لسان البابا تواضروس يخص الرهبان والأديرة

السبت 15/مايو/2021 - 01:24 ص
الكنيسة - أرشيفية
الكنيسة - أرشيفية
ماريان ناجى
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نفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، منذ قليل، بيان وتصريحت متداولة منسوبة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وجاء نص البيان كالتالي: "تداول على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يشير إلى بيان صادر عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يخص الرهبان والأديرة. وتؤكد الكنيسة أنه لم يصدر عن قداسة البابا أي بيانات بهذا الخصوص، وأن ما يحويه هذا المنشور عارٍ تمامًا من الصحة".

وأضاف البيان: "ونوجه عناية الجميع إلى أن صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيسبوك، هي المصدر الوحيد الذي ينشر عليه كل ما يصدر عن الكنيسة وقداسة البابا. ونهيب بأبناء الكنيسة التدقيق في تعاملهم مع الصفحات التي تنشر أخبارًا مضللة تسيء إلى الكنيسة وآبائها".

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