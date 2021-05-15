Advertisements

العثور على جثة ربة منزل ونجلتها مقتولين داخل شقتهم بـ"مايو"

السبت 15/مايو/2021 - 01:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
شهدت منطقة 15 مايو جنوب القاهرة، جريمة قتل بشعة حيث عثر على جثة ربة منزل وابنتها مقتولين بعدة طعنات داخل شقتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتم التحفظ على الجثتين ونقلهم لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتل جثة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه النهائي من عرض بيراميدز لشراء نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ ساعتين

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 9 ساعات

إيهاب جلال يتساوى مع الزمالك ويتخطى الأهلي ويعادل رقم محسن صالح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد اعترافه بقتلها.. النيابة تأمر بحبس متهما بقتل "مسنة" الجيزة 4 أيام

3 جثث يثيروا الرعب بمنطقة الزيتون خلال 24 ساعة

بـ"عدة طعنات".. تشريح جثة مهندس وزوجته عثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بالزيتون

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في العثورعلى جثتين متفحمين داخل مسكنهما بحلوان

النيابة تأمر بسرعة التحري حول واقعة العثور على جثتين متفحمين داخل مسكنهما بحلوان

"خنق" و"طعن" و"حرق".. مناظرة النيابة لجثتي أب وطفلته بحلوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

12:25 ص

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

11:15 م

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق