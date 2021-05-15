العثور على جثة ربة منزل ونجلتها مقتولين داخل شقتهم بـ"مايو"

شهدت منطقة 15 مايو جنوب القاهرة، جريمة قتل بشعة حيث عثر على جثة ربة منزل وابنتها مقتولين بعدة طعنات داخل شقتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.





وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.



