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العثور على جثة ربة منزل ونجلتها مقتولين داخل شقتهم بـ"مايو"
السبت 15/مايو/2021 - 01:13 ص
داليا عادل
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شهدت منطقة 15 مايو جنوب القاهرة، جريمة قتل بشعة حيث عثر على جثة ربة منزل وابنتها مقتولين بعدة طعنات داخل شقتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.
وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.
وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتم التحفظ على الجثتين ونقلهم لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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