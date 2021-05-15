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بسبب الكمامة.. تحرير 36 محضرًا بالمنيا
السبت 15/مايو/2021 - 04:06 ص
أحمد الخميسي
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حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات، أو لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، خلال حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة.
وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات له، إنه تم خلال الحملات تحرير 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.
وأضاف صلاح، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمقاهي، والكافاتيريات، والمخابز، والأسواق، والمطاعم، مع القضاء على أي تجمعات من المواطنين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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