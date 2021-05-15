بسبب الكمامة.. تحرير 36 محضرًا بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات، أو لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، خلال حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات له، إنه تم خلال الحملات تحرير 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.



