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موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 15/مايو/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2020 / 2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادي ليستر سيتي قد تأهل الي النهائي على حساب نظيره فريق ساوثهامتون بينما أقصي فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي.

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