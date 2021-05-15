"أحمد نوتردام" في الصدارة.. إيرادات الأفلام تتجاوز 4 ملايين ثاني أيام عيد الفطر

حققت أفلام موسم عيد الفطر المبارك إيرادات جيدة في يومها الثاني حيث تجاوز إجمالي ما حققته الأفلام المعروضة 4 ملايين جنيه.





وانتزع فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال المركز الأول حيث حقق 2,337,304 جنيه، فيما حل فيلم "ديدو" لأحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، في المركز الثاني بإيرادات تقدر بـ 1,567,194 جنيه.





وحل في المركز الثالث فيلم "ثانية واحدة" لمصطفى خاطر ودينا الشربيني بإيرادت بلغت 437,866 جنيه، فيما حل في المركز الرابع فيلم "وقفة رجالة" للنجوم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وسيد رجب، وشريف دسوقي، بإجمالي إيرادات 17,645 جنيه.





كان فيلم "أحمد نوتردام" تريند موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب إعلان رامز جلال عن طرحه بدور عرض السينمات في عيد الفطر المبارك.



