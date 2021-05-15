Advertisements

محافظة القاهرة: متابعة مستمرة للاطمئنان على توافر الأكسجين والأدوية بجميع المستشفيات

السبت 15/مايو/2021 - 01:56 ص
خالد عبدالعال محافظ القاهرة
خالد عبدالعال محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت محافظة القاهرة، تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد، لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل، خلال إجازة عيد الفطر.

كما أعلنت محافظة القاهرة، تجهيز مرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة، خلال إجازة عيد الفطر.

وأكدت المحافظة، وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم، للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

العثور على جثة ربة منزل ونجلتها مقتولين داخل شقتهم بـ"مايو"

منذ أقل من ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"أحمد نوتردام" في الصدارة.. إيرادات الأفلام تتجاوز 4 ملايين ثاني أيام عيد الفطر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الدقهلية" تتأهب استعدادا لاستقبال عيد الفطر

الجيزة تستقبل عيد الفطر بحملات مكثفة وإجراءات مشددة

رئيس مدينة مغاغة: متابعة مستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا (صور)

محافظة بني سويف: إيقاف توريد القمح في أول وثاني أيام عيد الفطر

الجيزة تكثف استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بإجراءات مشددة

بورسعيد تكثف إستعدادتها لإستقبال عيد الفطر المبارك بإجراءات مشددة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

01:42 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

12:25 ص

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق