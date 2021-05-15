محافظة القاهرة: متابعة مستمرة للاطمئنان على توافر الأكسجين والأدوية بجميع المستشفيات

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محافظة القاهرة: متابعة مستمرة للاطمئنان على توافر الأكسجين والأدوية بجميع المستشفيات
السبت 15/مايو/2021 - 01:56 ص
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة القاهرة، تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد، لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل، خلال إجازة عيد الفطر.
كما أعلنت محافظة القاهرة، تجهيز مرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة، خلال إجازة عيد الفطر.
وأكدت المحافظة، وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم، للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.
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