محافظة القاهرة: متابعة مستمرة للاطمئنان على توافر الأكسجين والأدوية بجميع المستشفيات

أعلنت محافظة القاهرة، تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد، لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل، خلال إجازة عيد الفطر.





كما أعلنت محافظة القاهرة، تجهيز مرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة، خلال إجازة عيد الفطر.



