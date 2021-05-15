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في أول ظهور إعلامي لها.. حورية فرغلي: "اتعمل لي سحر بالمرض وعدم الزواج والإنجاب"

السبت 15/مايو/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تؤمن بالسحر لأنه مذكور في القرآن الكريم.

وأضافت في حوراها بالقناة الأولى المصرية: اتعمل لي سحر بعد مسلسل (ساحرة الجنوب)، وبسببه قعدت سنة في السرير عيانة ومعرفش أنا عندي إيه، وبعدين أمي جابت لي حد يقرأ القرآن الكريم عليا وقالها بنتك معمولها سحر".

وتابعت: "الشغالة اللي في البيت عندنا لقت سحر في الزرع اللي عندي ولقيت ورقة مكتوب بالأحمر "حورية بنت نادية تصاب بمرض ويوقف زواجها وخلفتها".

وأكدت: "بعد ما تخلصنا من السحر بقيت واحدة تانية وصحتي رجعت لي".

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