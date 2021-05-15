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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 15/مايو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2020 / 2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: روديجير، زوما، أزبليكويتا، جيمس.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.
خط الهجوم: تيمو فيرنر، حكيم، كاي هافيترز.

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