تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2020 / 2021.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: روديجير، زوما، أزبليكويتا، جيمس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: تيمو فيرنر، حكيم، كاي هافيترز.



