موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام صن داونز

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الظهير الأيسر للمارد الأحمر أمام صن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا.





وقرر موسمياتي الاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، على أن يشارك بدر بانون وياسر إبراهيم في قلبي الدفاع بجوار محمد هاني الذي يقود الجبهة اليمنى للفريق الأحمر.





واختتم الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز في معسكر مغلق، من أجل الجزهزيك الكامله للمباراة، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر لجنوب أفريقيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



