استمرار عرض "قاع" في ثالث أيام عيد الفطر

تعرض مسرحية "قاع" على مسرح ليسيه الحرية خلال أيام العيد، في تمام الساعة السابعة مساء.

وقاع هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

ويناقش العرض فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.