تشكيل ليستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2020 / 2021.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: شمايكل.

خط الدفاع: كاستاني، فوفانا، سونشو، ايفانز.

خط الوسط: تيليمانس، ماديسون، امارتي.

خط الهجوم: فاردي، ايهناتشو، ايوزي بيريز.



