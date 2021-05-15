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تشكيل ليستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 15/مايو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2020 / 2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: شمايكل.
خط الدفاع: كاستاني، فوفانا، سونشو، ايفانز.
خط الوسط: تيليمانس، ماديسون، امارتي.
خط الهجوم: فاردي، ايهناتشو، ايوزي بيريز.

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