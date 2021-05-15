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ننشر أول صورة لربة منزل ونجلتها عثر عليهما مذبوحتان في "مايو"
السبت 15/مايو/2021 - 03:12 ص
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر على الصورة الأولية لربة منزل وابنتها عثر عليهما مقتولتان بعدة طعنات داخل شقتهما بمنطقة 15 مايو جنوبي القاهرة.
وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15مايو، بلاغًا بيفيد العثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص الجثمانين تبيّن إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.
وتكثف الأجهزة الأمنية التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، لضبط الجناة، وتم التحفظ على الجثتين ونقلهما لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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