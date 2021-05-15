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مصرع وإصابة 5 في انهيار منزل بسوهاج ولجنة من المحافظة تعاين موقع الحادث

السبت 15/مايو/2021 - 03:38 ص
انهيار منزل في سوهاج
انهيار منزل في سوهاج
سوهاج - أيمن الجرادي
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لقت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، وأصيب 3 أخرون من نفس العائلة، نتيجة سقوط سقف منزل عليهم بقرية العيساوية بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز أخميم يفيد بسقوط سقف على أسرة بقرية العيساوية ووجود متوفين وإصابات.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له، وتبيّن أن المنزل من الطوب اللبن، كما تبين وفاة كل من مرفت رشاد علوي 26عامًا، ربة منزل، ونجلتها الطفلة زينب أحمد سلمي 6 أعوام، وأصيب كلًا من رشاد علوي 18 عامًا، حنان رشاد 22 عامًا، علوي رشاد 30 عامًا، عامل، جميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية العيساوية شرق.

وتبيّن أيضا أن المنزل مبني بالطوب اللبن ومكون من طابق واحد، ومسقوف بأخشاب النخيل والبوص، وأن سبب انهيار السقف هو قدمه وتهالكه.

انتقل حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج يرافقه مسؤل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومحمد إسماعيل رئيس المجلس القروي إلى مكان حادث انهيار منزل بنجع الشيخ عمر، وتحديد السلامة الإنشائية للمنزل والمنازل المجاورة. 

يأتي ذلك بناء علي تكليف من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بشأن المتابعة الميدانية للحوادث وتفعيل غرفة الأزمات بشكل مستمر.

وقال "حبارير": "فور تلقينا نبأ الحادث تم التوجه لموقع الحادث والاتصال بالاسعاف لنقل الحالات إلى المستشفيات لتلقى العلاج كما تم إبلاغ مركز الشرطة لفرض كردون أمني حول المنزل المنهار".

وأفاد رئيس المركز أن الحادث وقع في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة وهو عبارة عن انهيار سقف منزل مبنى بالطوب والجريد ما أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقي العلاج.

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