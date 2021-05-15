موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن المارذ الأحمر نهاية الموسم الحالي.





واستقر موسيماني على رحيل كلا من حسين الشحات وسعد سمير وكهربا نهاية الموسم، لعدم قناعته بقدرات الثلاثي وفقا لمشاركاتهم في المباريات خلال الفترة الأخيرة.





ويرغب موسيماني في التعاقد مع أكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خطوط القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



