أكثر من 93 مليون دولار للوحة رسمها شاب كان عمره 22 فقط









رست مطرقة الدلال في مزاد نظمته دار Christie's الدولية مساء الثلاثاء في نيويورك، على 93 مليونا و100 ألف دولار، دفعها مجهول الهوية نافس عبر الهاتف، واشترى بها لوحة اسمها In This Case رسمها شاب كان في 1983 بعمر 22 فقط، وهو الأميركي من أصل هاييتي- بورتوريكي Jean-Michel Basquiat الراحل في 1988 بجرعة هيرويين زادت عن العيار.





لوحة "في هذه الحالة" عرضها 1.87 بارتفاع 1.98 متر، وهي الثانية من 3 لوحات كبيرة الحجم، رسمها جان ميشال باسكيات، وموضوعها الجماجم البشرية، بحسب ما قرأت عنها "العربية.نت" في موقع الدار المنظمة للمزاد، فيما الأولى اسمها Untitled أو "بدون عنوان" واشتراها في 2017 ملياردير الإنترنت الياباني Yusaku Maezawa بمبلغ 110 ملايين و500 ألف دولار في مزاد نظمته "سوذبيز" أيضا بنيويورك.



