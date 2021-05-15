Advertisements
أكثر من 93 مليون دولار للوحة رسمها شاب كان عمره 22 فقط
السبت 15/مايو/2021 - 02:59 ص
وكالات
Advertisements
رست مطرقة الدلال في مزاد نظمته دار Christie's الدولية مساء الثلاثاء في نيويورك، على 93 مليونا و100 ألف دولار، دفعها مجهول الهوية نافس عبر الهاتف، واشترى بها لوحة اسمها In This Case رسمها شاب كان في 1983 بعمر 22 فقط، وهو الأميركي من أصل هاييتي- بورتوريكي Jean-Michel Basquiat الراحل في 1988 بجرعة هيرويين زادت عن العيار.
لوحة "في هذه الحالة" عرضها 1.87 بارتفاع 1.98 متر، وهي الثانية من 3 لوحات كبيرة الحجم، رسمها جان ميشال باسكيات، وموضوعها الجماجم البشرية، بحسب ما قرأت عنها "العربية.نت" في موقع الدار المنظمة للمزاد، فيما الأولى اسمها Untitled أو "بدون عنوان" واشتراها في 2017 ملياردير الإنترنت الياباني Yusaku Maezawa بمبلغ 110 ملايين و500 ألف دولار في مزاد نظمته "سوذبيز" أيضا بنيويورك.
أما أول من اقتنى اللوحة التي كان الفنان في 1982 بعمر 21 سنة فقط حين رسمها، فمجهول الاسم حتى اليوم، وكل المعروف عنه أنه دفع في 1984 مبلغ 19 ألف دولار ليشتريها، ثم باعها بعد 33 عاما بأعلى سعر على الإطلاق يحققه عمل فني معاصر، وحقق لنفسه ربحا زاد عن 110 ملايين، بلا جهد ولا تعب.
Advertisements