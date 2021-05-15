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سيد رجب: محمد ممدوح ممثل عظيم وبارع.. وأتمنى تكرار تجربة" لعبة نيوتن"

السبت 15/مايو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
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أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته باشتراكه في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي حقق نجاحًا في الموسم الرمضاني، مؤكدًا: "فخور إنى اشتغلت مع فريق عمل المسلسل.



وأضاف في تصريحات إعلامية، أنه يتمنى تكرار تجربته مع المخرج تامر محسن لأنه كان رائعا في اخراج المسلسل علي أكمل وجه.


ووصف سيد رجب، من جانبه الفنان محمد ممدوح بالممثل العظيم والبارع.

ويتتبع مسلسل (لعبة نيوتن) رحلة "حازم" محمد ممدوح و"هنا" منى زكي اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشيئا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يوما في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد فراج، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير وتأليف وإخراج تامر محسن

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