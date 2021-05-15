موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره إنتر ميلان، اليوم السبت 15 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وحقق يوفنتوس الفوز في الجولة الماضية على حساب ساسولو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما فاز إنتر ميلان أمام روما بنفس النتيجة أيضًا.



