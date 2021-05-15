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تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

السبت 15/مايو/2021 - 03:19 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستضيف فريق يوفنتوس منافسه إنتر ميلان، اليوم السبت 15 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس الفوز في الجولة الماضية على حساب ساسولو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما فاز إنتر ميلان أمام روما بنفس النتيجة أيضًا.

واستقر أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام إنتر، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - كيلليني - اليكس ساندرو.

خط الوسط: ارثر ميلو - بينتانكور - كوادرادو - كييزا - ديبالا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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