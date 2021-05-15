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حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع مهاجم إنبي

السبت 15/مايو/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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ذكرت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك مهتم بالتعاقد مع مهاب ياسر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح عبد الناصر، محمد في تصريحات صحفية، أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأنه لا يوجد أي عروض من جانب نادي الزمالك لضم مهاب ياسر.

وأكد أن نادي إنبي يتعامل مع الأمور الرسمية فقط، وليس تصريحات وكلاء اللاعبين، مشيرا إلى أنه في حال تلقى النادي عرضاً رسمياً، سوف يتم دراسة الأمر.

جدير بالذكر أن مهاب ياسر صاحب الـ24 عامًا يجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن، وشارك فى الموسم الحالي مع إنبى خلال 3 مباريات.

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