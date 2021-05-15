جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة ال 36 من عمر بطولة الدوري.





اكتسح مانشستر سيتي مستضيفه نيو كاسل يوناتيد برباعية خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سان جيمس بآرك حيث شهد اللقاء تألق غير متوقع من المهاجم الإسباني فيران توريس بتوقيعه على هاتريك في اللقاء.





ومن المقرر أن تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة بثلاثة لقاءات، حيث يحل ليدز يونايتد ضيفاً على بيرنلي في تمام الواحده والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.





بينما يستضيف ساوثهامبتون نادي فولهام عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ماري.





وتنتهى لقاءات اليوم الثاني من الجولة بمباراة برايتون آند هوف ألبيون في التاسعة مساءً على ملعب اميركان اكسبريس كوميونيتي.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1 مانشستر سيتي- 83

2 مانشستر يونايتد-70

3 ليستر سيتي-66

4 تشيلسي-64

5 ليفربول-60

6 وست هام+ 58

7 توتنهام-56

8 إيفرتون-56

9 أرسنال-55

10 ليدز يونايتد- 50

11 أستون فيلا-49

12 ولفرهامبتون-45

13 كريستال بالاس -41

14 ساوثامبتون-40

15 بيرنلي -39

16 نيوكاسل -39

17 برايتون-37

18 فولهام -27

19 وست بروميتش ألبيون- 26

20 شيفيلد-17



