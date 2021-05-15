حورية فرغلي: "شبهوني بمايكل جاكسون عندما تشوهت"





روت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل وقائع التنمر التي تعرضت لها خلال فترة مرضها، مضيفة في البداية: "أنا قعدت سنتين مبصتش في المراية ومخرجتش من البيت وفقدت الثقة فيا كامرأة".





وعبرت عن انزعاجها الشديد خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني بالقناة الأولى: قائلة كما تعرضت للتنمر والشتائم وشبهوني بمايكل جاسكون!"





وأوضحت أن البعض وصفها بأنها شكلها مرعب ويجب أن تعتزل وتمكث في منزلها.





