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حورية فرغلي: "شبهوني بمايكل جاكسون عندما تشوهت"

السبت 15/مايو/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
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روت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل وقائع التنمر التي تعرضت لها خلال فترة مرضها، مضيفة في البداية: "أنا قعدت سنتين مبصتش في المراية ومخرجتش من البيت وفقدت الثقة فيا كامرأة".

وعبرت عن انزعاجها الشديد خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني بالقناة الأولى: قائلة كما تعرضت للتنمر والشتائم وشبهوني بمايكل جاسكون!"

 وأوضحت أن البعض وصفها بأنها شكلها مرعب ويجب أن تعتزل وتمكث في منزلها.

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