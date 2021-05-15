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حورية فرغلي: "شبهوني بمايكل جاكسون عندما تشوهت"
السبت 15/مايو/2021 - 03:58 ص
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روت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل وقائع التنمر التي تعرضت لها خلال فترة مرضها، مضيفة في البداية: "أنا قعدت سنتين مبصتش في المراية ومخرجتش من البيت وفقدت الثقة فيا كامرأة".
وعبرت عن انزعاجها الشديد خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني بالقناة الأولى: قائلة كما تعرضت للتنمر والشتائم وشبهوني بمايكل جاسكون!"
وأوضحت أن البعض وصفها بأنها شكلها مرعب ويجب أن تعتزل وتمكث في منزلها.
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